Spareggi qualificazioni Europei 2020 | semifinali | il regolamento

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Si avvicinano glie per decretare le ultime quattro qualificate tra ottobre e novembre è tutto pronto per assistere ae finali degli. Si parte con le ottoche daranno luogo alle otto qualificate che si giocheranno i quattro pass fra un mese, ma intanto è tempo di concentrarsi suldi questo primo turno. Partecipano le squadre che si sono qualificate tramite la vittoria del proprio girone di Nations League, o in caso di qualificazione già ottenuta tramite leagli, con slittamento ad altre aventi diritto. Già decise quali saranno le finali: dal percorso A avremo Bulgaria/Ungheria – Islanda/Romania, dal percorso B Bosnia ed Erzegovina/Irlanda del ...