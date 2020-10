Serie A Covid edition | impossibile sperare in un campionato regolare

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il dilagare costante e preoccupante dei contagi dasta spaventando anche laA: aspettarsi una stagioneappare utopistico Dobbiamo farcene una ragione: laA 2020/21 non verrà ricordata quale massimo esempio di regolarità sportiva. L’ansia dasta riprendendo piede nella vita quotidiana di tutti noi, impensabile che non incida pesantemente anche sullo sport e sui campionati di calcio. Il protocollo esiste, ma dobbiamo prepararci ad applicare soprattutto una regola di vita fondamentale, quella del “buon senso”. Sono ormai una cinquantina i giocatori sin qui contagiati nel nostro massimo, cifra ragionevolmente destinata a salire giorno dopo giorno.ragionare su una bolla stile NBA o Giro ...

Gazzetta_it : Giallo #Bastoni: da negativo a positivo al #covid in 24 ore. domattina un nuovo test - ZZiliani : Nelle foto LEGEND: quattro vedute del campionato di serie A che ha gli stadi mezzi vuoti (anche prima del Covid), g… - SkySport : Milan, ripresa e nuovi tamponi a Milanello: Ibrahimovic è ancora positivo al Covid-19 - ReggioPress : Covid, Cottarelli: “Un nuovo lockdown avrebbe conseguenze molto serie”. VIDEO - il_leccese : Serie B, due giocatori del Monza positivi al Covid-19: la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Covid

La Gazzetta dello Sport

La Serie A sempre piùnel caos ... dopo che erano stati trovati positivi al Covid due membri dello staff bianconero. Il fascicolo è stato aperto dopo la segnalazione dell'Asl, avvisata dalla stessa ...sono stati registrati 4.754 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 248 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 27 in ...