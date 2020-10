Scuola Azzolina: «Insegnante non meno importante del chirurgo, i concorsi avverranno in sicurezza» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Enrico Mentana, seguendo le nuove disposizioni per gli ambienti chiusi, ha intervistato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, con la mascherina sul volto. Un gesto al Tg di La7 che non è passato affatto sui social e che ha diviso il popolo del web. Da un lato c’è stato chi ha lodato l’atteggiamento del direttore; dall’altro non è mancato chi l’ha definito soltanto «una pagliacciata». È stata la prima volta in un telegiornale e intercettato da ‘Il Corriere della sera’ Mentana ha giustificato così il suo comportamento: «Da oggi, c’è la richiesta esplicitata dal governo e dalle regioni di estendere il più possibile l’uso delle mascherine. Mi sembrava inopportuno, nel giorno dell’annuncio, dare un esempio al contrario, visto che la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Enrico Mentana, seguendo le nuove disposizioni per gli ambienti chiusi, ha intervistato la Ministra dell’Istruzione Lucia, con la mascherina sul volto. Un gesto al Tg di La7 che non è passato affatto sui social e che ha diviso il popolo del web. Da un lato c’è stato chi ha lodato l’atteggiamento del direttore; dall’altro non è mancato chi l’ha definito soltanto «una pagliacciata». È stata la prima volta in un telegiornale e intercettato da ‘Il Corriere della sera’ Mentana ha giustificato così il suo comportamento: «Da oggi, c’è la richiesta esplicitata dal governo e dalle regioni di estendere il più possibile l’uso delle mascherine. Mi sembrava inopportuno, nel giorno dell’annuncio, dare un esempio al contrario, visto che la ...

matteosalvinimi : Il ministro della Salute, litigando col ministro dello Sport, dice che #JuventusNapoli non si gioca e che la scuola… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ #Scuola, rissa tra #Azzolina e #Pd. Concorsone-caos il 22 ottobre, ma vincitori in catte… - Adnkronos : #Scuola, #Azzolina: 'Concorso sicuro, chi dice di no strumentalizza' - FPuggini : RT @francotaratufo2: Scuola, la #Azzolina promossa anche dall’Iss. Brusaferro: “La trasmissione del Covid-19 è strettamente monitorata e mo… - primula_65 : RT @LaNotiziaTweet: Scuola, la #Azzolina promossa anche dall’Iss. Brusaferro: “La trasmissione del Covid-19 è strettamente monitorata e mol… -