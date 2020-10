Samsung Galaxy S21 potrebbe costare meno del predecessore, ma a un prezzo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra, tra prezzo di vendita e sensore fotografico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuove indiscrezioni suS21 eS21 Ultra, tradi vendita e sensore fotografico. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Fabriciosx : RT @CeotechI: Samsung Electronics ha annunciato il lancio del nuovo smartphone Galaxy M11... - #samsunggalaxym11 #galaxym11 #samsung #m11 #… - CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Electronics ha annunciato il lancio del nuovo smartphone Galaxy M11... - #samsunggalaxym11 #galaxym11 #samsung #m11 #… - MarketWall_ITA : ll #lockdown ha favorito gli acquisti #tech e #Samsung è risorto nel Q3 2020, annunciando il miglior trimestre dal… - PavliukArkhyp : Che bello c’è di nuovo chi rompe le palle per “Twitter for iPhone” vs “Twitter for Android”. Vi ricordo che un Sam… - DarioConti1984 : Samsung Galaxy M51 - in vendita in Italia lo smartphone con super batteria da 7.000mAh | -