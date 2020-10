Real Madrid, infortunio per Courtois in Nazionale: allarme portieri in casa Blancos (Di giovedì 8 ottobre 2020) Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha lasciato il ritiro della Nazionale belga dopo aver accusato “non precisati” fastidi muscolari. Grande preoccupazione in casa Blancos per un infortunio che potrebbe condizionare le prossime gare del Real. Il prossimo 18 ottobre la squadra di Madrid affronterà il Cadice nella speranza di ritrovare Courtois alla difesa dei propri pali soprattutto perché Lunin, il vice del belga, è in quarantena a seguito della positività al Covid-19. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Thibaut, portiere del, ha lasciato il ritiro dellabelga dopo aver accusato “non precisati” fastidi muscolari. Grande preoccupazione inper unche potrebbe condizionare le prossime gare del. Il prossimo 18 ottobre la squadra diaffronterà il Cadice nella speranza di ritrovarealla difesa dei propri pali soprattutto perché Lunin, il vice del belga, è in quarantena a seguito della positività al Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Benzema: "Senza Ronaldo ora al Real Madrid mi sento libero" Tuttosport Capello su Totti: «Devi essere capitano non solo per lo scambio del gagliardetto, ma leader in tutti i momenti. Volevo che fosse così»

«E pensare che fui vicinissimo alla Lazio nel 1997. Ci incontrammo a Madrid, allenavo il Real, poi mi richiamò Berlusconi, al quale dovevo tutto e a quel punto per riconoscenza accettai il Milan e fu ...

Aouar è rimasto a Lione, ma sarà sfida Juve-Real per il futuro

Houssem Aouar, centrocampista classe 2000 della nazionale francese, è rimasto a Lione al termine della sessione estiva di calciomercato, ma non dovrebbe restare a disposizione di Rudi ...

