Rampelli incontra l’ambasciatore di Taiwan “Stop ai diktat della Cina L’isola deve avere la sua ambasciata in Italia”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il vicepresidenteCamera Fabioha ricevuto l’ambasciatore diAndrea S. Y. Lee, accompagnato dalla responsabile dei Rapporti con il Parlamento Y. C. Wang e dal senatore Giuseppe Marinello.l’ambasciatore di“L’incontro – si legge in una nota di– è svolto in un clima di grande cordialità. E ha avuto al centro il mancato riconoscimento delle sedi diplomatiche di, oggi al rango di ufficio per il commercio, a causa delle pressioni che lacomunista esercita sull’Italia e sull’Unione Europea, E singolarmente sugli Stati che ne fanno parte”. No alle pressioni...