Picco contagi, a Napoli file e assembramenti per i tamponi: "Qui dall'alba" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – file già alle prime luci dell'alba. Code per sottoporsi al tampone per Covid. Così questa mattina, già alle 5, in tanti si sono presentati ai laboratori del Frullone a Napoli, struttura dell'Asl Napoli 1 in prima linea negli ultimi tempi. Nonostante l'apertura del laboratorio era prevista alle ore 9, già dalle primissima mattinata si è creata una coda di auto fuori il centro sanitario. Una fila che, in alcuni casi, ha impedito l'ingresso dei dipendenti nella struttura della Asl. Nella maggioranza dei casi si tratta di persone che non avrebbero avvertito il medico di base prima di recarsi al laboratorio per sottoporsi al tampone. Per fortuna la fila di questa mattina è stata smaltita durante la ...

