Paolo Bonolis, gaffe "pericolosa" su Rai 1: imbarazzo in studio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ospite a "Oggi è un altro giorno" su Rai 2, condotto da Serena Bortone, Paolo Bonolis è entrato in studio e istintivamente ha stretto la mano alla collega. Che ha subito rassicurato: "Ora non mi toccherò naso e bocca…", per via delle regole anti-contagio per il Covid. Paolo Bonolis tornerà con "Avanti un altro!" su Canale 5 a gennaio 2021. Intanto sta facendo alcune ospitate anche sul servizio pubblico

