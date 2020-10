Nero a metà 2, stasera su Rai1 gli ultimi due episodi: anticipazioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nero a metà 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gli ultimi due episodi di stagione: le anticipazioni. Nero a metà 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con gli ultimi due episodi di stagione e naturalmente con nuovi intricati delitti per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Affiancato per l'ultima volta (almeno fino al prossimo rinnovo) dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz. Nelle anticipazioni dell'undicesimo episodio, intitolato "Verità nascoste", un ragazzo chiede informazioni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)a metà 2 tornasu, alle 21:25, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gliduedi stagione: lea metà 2 tornasu, alle 21:25, con gliduedi stagione e naturalmente con nuovi intricati delitti per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Affiancato per l'ultima volta (almeno fino al prossimo rinnovo) dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz. Nelledell'undicesimoo, intitolato "Verità nascoste", un ragazzo chiede informazioni ...

lucami2197 : RT @GobboDiaz: Pronto per il gran finale?? Nero a Metà 2 ????#neroametà #neroametà2 Dal 16 ottobre anche su #netflix (From October 16 on Net… - piecesofwhat_ : ma questa sera c'è l'ultima puntata di nero a metà 2 - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Nero a meta' - Stagione 2 Episodio 11 - Verita' nascoste (Fiction) #StaseraInTV 08/10/2020 #PrimaSerata #neroameta_-stagione2 - bubinoblog : IL GRAN FINALE DI NERO A METÀ 2: LA RESA DEI CONTI È ARRIVATA - cinemaniaco_fb : ?????????????? Nero a metà 2, stasera su Rai1 gli ultimi due episodi: anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera