Monopoly compie 85 anni e lancia la versione in cui chi perde vince (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il gioco da tavolo più giocato al mondo compie gli anni e per l'occasione concede la rivincita ai perdenti Con alle spalle oltre 500 edizioni speciali tradotte in 47 lingue, Monopoly festeggia i suoi 85 anni da gioco da tavolo più giocato al mondo. E non ha alcuna intenzione di fermarsi Leggi su it.mashable (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il gioco da tavolo più giocato al mondoglie per l'occasione concede la rivincita ainti Con alle spalle oltre 500 edizioni speciali tradotte in 47 lingue,festeggia i suoi 85da gioco da tavolo più giocato al mondo. E non ha alcuna intenzione di fermarsi

attila62 : RT @LucillaMasini: Il Monopoly compie 85 anni. Per omaggiarlo, aggiungeranno la casella CANTIERI. #Monopoly #8ottobre - sadape54 : RT @LucillaMasini: Il Monopoly compie 85 anni. Per omaggiarlo, aggiungeranno la casella CANTIERI. #Monopoly #8ottobre - LucillaMasini : Il Monopoly compie 85 anni. Per omaggiarlo, aggiungeranno la casella CANTIERI. #Monopoly #8ottobre - Fprime86 : RT @SkyTG24: Buon compleanno Monopoly, il gioco in scatola compie 85 anni - LuisaPozzoni : RT @SkyTG24: Buon compleanno Monopoly, il gioco in scatola compie 85 anni -