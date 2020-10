Mls | magia su punizione di Gonzalo Higuain | primo gol in campionato per il Pipita VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilgol segnato in Mls daè una meraviglia. L’attaccante argentino, che in estate ha lasciato la Juventus per andare oltreoceano e vestire la maglia dell’Inter Miami, non aveva cominciato la sua avventura nel migliore dei modi, come dimostrano il rigore sbagliato e la rissa sfiorata. Alla terza partita in, però, ilha regalato una preziosa vittoria alla sua squadra, segnando il gol del definitivo 2-1 a 10′ dalla fine.si è incaricato della battuta di un calcio didal limite dell’area e, con un destro potente, ha trafitto il portiere dei New York Red Bulls sul suo palo. In alto ildella rete.