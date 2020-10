Immuni è sicura, le linee guida dei Servizi (Di giovedì 8 ottobre 2020) I negazionisti del Covid hanno aperto nuove frontiere di intossicazione della pubblica opinione: quelle sulla presunta “in-sicurezza” di Immuni, la nostra app nazionale di tracciamento dei contatti dei cittadini risultati positivi al coronavirus. Ma così rischiano solo di moltiplicare i danni del virus alla salute delle persone e all’economia nazionale. Immuni è sicura per la privacy di chi la usa ed è sicura anche dal punto di vista della sicurezza nazionale.E’ bene sapere innanzitutto che tutti i Paesi europei hanno “elaborato” una applicazione nazionale di tracciamento in base ad una specifica direttiva della Unione Europea. E che quindi non si tratta un’iniziativa “liberticida” inventata in Italia . L’elevato numero dei ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) I negazionisti del Covid hanno aperto nuove frontiere di intossicazione della pubblica opinione: quelle sulla presunta “in-sicurezza” di, la nostra app nazionale di tracciamento dei contatti dei cittadini risultati positivi al coronavirus. Ma così rischiano solo di moltiplicare i danni del virus alla salute delle persone e all’economia nazionale.per la privacy di chi la usa ed èanche dal punto di vista della sicurezza nazionale.E’ bene sapere innanzitutto che tutti i Paesi europei hanno “elaborato” una applicazione nazionale di tracciamento in base ad una specifica direttiva della Unione Europea. E che quindi non si tratta un’iniziativa “liberticida” inventata in Italia . L’elevato numero dei ...

