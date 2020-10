Huawei P Smart 2021, lo smartphone che punta su batteria e quad camera (Di giovedì 8 ottobre 2020) Uno Smartphone che guarda ai giovani, ma non solo. Il Huawei P Smart 2021 - disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al prezzo consigliato di 229 euro - è l'ultimo nato del colosso di Shenzhen. Design elegante e prestazioni potenziate rispetto al modello del 2020, offre una... Leggi su repubblica (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unophone che guarda ai giovani, ma non solo. Il- disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al prezzo consigliato di 229 euro - è l'ultimo nato del colosso di Shenzhen. Design elegante e prestazioni potenziate rispetto al modello del 2020, offre una...

HuaweiItalia : RT @HuaweiEBGItalia: In occasione del Huawei Eco-Connect Europe, verrà lanciato l'evento Huawei Smart City Tour: un viaggio virtuale in Ita… - SkyTG24 : Ecco Huawei P Smart 2021: quad-camera e batteria di lunga durata - SimoneGironi : Ing.Gironi Huawei P Smart 2021 disponibile in Italia a 229 euro con FreeBuds 3 in omaggio - - tecnophone : Huawei P Smart 2021 è ufficiale, con super batteria e fotocamera potenziata. - CF22092013 : RT @CeotechI: HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al… -