Grande Fratello Vip: arriva una sorprendente proposta di matrimonio per una delle concorrenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche se la regia ha censurato le immagini, il web è impazzito per una sorprendente proposta di matrimonio all'interno della Casa. Ecco di chi si tratta Grande Fratello Vip: arriva una proposta di matrimonio con il megafono Al Grande Fratello Vip può succedere di tutto. Lo abbiamo imparato nel corso degli anni e lo abbiamo capito molto bene in queste ultime settimane. Anche la giornata di ieri è stata ricca di colpi di scena per gli inquilini della Casa più spiata d'Italia. Infatti, dopo chiarimenti, allontanamenti, litigi, foto per i social, è arrivata una proposta di matrimonio. Ebbene sì, come era accaduto per ...

