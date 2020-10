Giornata mondiale del cotone: curiosità e dati di questo materiale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ieri, 7 ottobre 2020 era la seconda Giornata mondiale del cotone, organizzata dalla UNIDO (ONU per lo Sviluppo Industriale). Si tratta di un settore tessile molto importante, non solo perché è usato per produrre una percentuale altissima di filati e capi di vestiario. Dall’agricoltura all’industria, al design, parlare di cotone significa affrontare temi cardine della nostra società come sostenibilità, riduzione degli sprechi e soprattutto attenzione al mondo artigiano locale che può benissimo partecipare o integrare la sua produzione a quella delle grandi industrie 4.0. Il cotone, usi e storia: dalla bambagia alla fibra Il cotone è una fibra tessile ricavata dai semi delle pianta arbustiva del genere Gossypium. Le sue origini ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ieri, 7 ottobre 2020 era la secondadel, organizzata dalla UNIDO (ONU per lo Sviluppo Industriale). Si tratta di un settore tessile molto importante, non solo perché è usato per produrre una percentuale altissima di filati e capi di vestiario. Dall’agricoltura all’industria, al design, parlare disignifica affrontare temi cardine della nostra società come sostenibilità, riduzione degli sprechi e soprattutto attenzione al mondo artigiano locale che può benissimo partecipare o integrare la sua produzione a quella delle grandi industrie 4.0. Il, usi e storia: dalla bambagia alla fibra Ilè una fibra tessile ricavata dai semi delle pianta arbustiva del genere Gossypium. Le sue origini ...

