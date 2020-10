GF Vip Franceska Pepe torna in gioco? E Adua Del Vesco? «Riunione straordinaria su televoto»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La vittoria diDelalcontronell’ultima puntata del GF Vip ha lasciato di stucco i telespettatori: gran parte del pubblico, infatti, dava per certo il trionfo della modella. E invece no, era stata l’attrice sicula – depositaria di tanti segreti – ad avere la meglio sullanel ‘duello’ finale. L’uscita dell’ex flirt di Sgarbi dalla casa di Cinecittà aveva scatenato sin da subito parecchie perplessità. Il dubbio maggiore avrebbe riguardato la mole di voti in favore diprovenienti dalla Spagna e non permessi dal regolamento. Leggi anche >>delGF Vip, Signorini: «Finissima stratega, me la volevo ...