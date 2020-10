GF Vip 4 | Pierpaolo e Guanda a letto insieme | la Gregoraci dà di matto

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche se il Grande Fratello Vip 5 è cominciato solo da poche settimane, nella Casa di Cinecittà sta succedendo di tutto. E nella giornata di ieri si è letteralmente scatenato il caos: Elisabetta, infatti, è entrata a sorpresa in camera e ha trovatoPetrelli, col quale ha un flirt fatto di tanti tira e molla e nessun gesto concreto (neanche un bacio a fior di labbra), acon Guenda Goria. Quest’ultima era semi-nuda eè subito saltato su cercando di giustificarsi perché “stavano solo riposando”. Elisabetta ha cominciato a dare diurlando, Tommazo Zorzi e Francesco Oppini sono quasi venuti alle mani perché uno difendeva Guenda e l’altro Elisabetta, mentre Matilde Brandi e Stefania Orlando ...

08 ottobre 2020 12:53 Pierpaolo a letto con Guenda, scenata di Elisabetta Gregoraci Qualcosa però non quadra e infatti... è solo uno scherzo per Maria Teresa Ruta ...Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Sembra, infatti, che la Gregoraci fuori dalla casa abbia qualcuno ad aspettarla! Sembrava che nella casa del Gf Vip tra Elisabetta Gregor ...