“Festa a metà”. Luigi Berlusconi si è sposato. Ma delle nozze si scopre un triste particolare per gli sposi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tanti auguri a Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli che si sono sposati a Sant’Ambrogio, con un matrimonio intimo e riservato. Neanche a dirlo, la cerimonia è stata blindatissima, non ha preso parte il padre ed ex premier Silvio Berlusconi. Il 32enne ha scelto di sposare la sua compagna di sempre tenendosi lontano dagli occhi indiscreti. Infatti, per i fotografi non è stato possibile assistere all’evento. Alcuni teli sono stati, infatti, sistemati per tutto il perimetro della struttura, il piccolo Oratorio di San Sigismondo vicino alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. A riportare la notizia è La Stampa: sarebbero entrati e usciti almeno dieci pulmini neri con i vetri oscurati. All’interno è stato possibile intravedere Federica con il suo abito da sposa, le sorelle di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tanti auguri ae Federica Fumagalli che si sono sposati a Sant’Ambrogio, con un matrimonio intimo e riservato. Neanche a dirlo, la cerimonia è stata blindatissima, non ha preso parte il padre ed ex premier Silvio. Il 32enne ha scelto di sposare la sua compagna di sempre tenendosi lontano dagli occhi indiscreti. Infatti, per i fotografi non è stato possibile assistere all’evento. Alcuni teli sono stati, infatti, sistemati per tutto il perimetro della struttura, il piccolo Oratorio di San Sigismondo vicino alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. A riportare la notizia è La Stampa: sarebbero entrati e usciti almeno dieci pulmini neri con i vetri oscurati. All’interno è stato possibile intravedere Federica con il suo abito da sposa, le sorelle di ...

