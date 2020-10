Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Questa settimana l’Epic Games Store ha reso disponibili gratis dall’8 Ottobre: Abzû e Rising Storm 2: Vietnam. Scopriamoli insieme Anche questa settimana l’Epic Games Store ci porta due nuovi giochi gratis. L’iniziativa di Epic va avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 8 Ottobre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videogiochi eccellenti: Abzû e Rising Storm 2: Vietnam. Vediamoli nel dettaglio. Abzû gratis su Epic Games Store Il negozio ci porta Abzû, gioco sviluppato da Giant ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Questa settimana l’ha reso disponibilidall’8 Ottobre: Abzû e Rising Storm 2: Vietnam. Scopriamoli insieme Anche questa settimana l’ci porta due nuovi. L’iniziativa diva avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamentedi grande valore. Da8 Ottobre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videoeccellenti: Abzû e Rising Storm 2: Vietnam. Vediamoli nel dettaglio. AbzûsuIl negozio ci porta Abzû, gioco sviluppato da Giant ...

tuttoteKit : Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi #Abzû #EpicGamesStore #GiantSquid #PC #RisingStorm2Vietnam… - mnotarianni : Epic Games propone l'Unreal Engine per il mondo automotive - ImTheRealSIMON : @FortBRNewsLeaks Ecco perché il game non è più bello come una volta. Vorrei capire come spingere Epic Games a fare le cose come una volta - Giu_8 : RT @tech_gamingit: Epic Games annuncia l'arrivo di novità per FortniteMares tra oggi e domani! - macitynet : Epic Games propone l’Unreal Engine per il mondo automotive -