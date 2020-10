Del Piero, lettera a Simonluca Agazzone: calciatore morto in un incidente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Del Piero ha dedicato una lettera d’addio a Simonluca Agazzone, il calciatore morto in un incidente L’ultimo saluto a Simonluca Agazzone, l’ex calciatore morto in un incidente stradale insieme al suo amico Matteo Ravetto. Ecco la lettera di Alessandro Del Piero per ricordare Simonluca. «Non so proprio cosa scriverti in questo momento, se non che certe cose non hanno spiegazione e non hanno senso, che è complicato affrontare certi eventi e accettarli. Questo è l’arduo compito dei tuoi familiari, amici e tifosi, e qui ci sono anch’io. Il tuo compito è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Delha dedicato unad’addio a, ilin unL’ultimo saluto a, l’exin unstradale insieme al suo amico Matteo Ravetto. Ecco ladi Alessandro Delper ricordare. «Non so proprio cosa scriverti in questo momento, se non che certe cose non hanno spiegazione e non hanno senso, che è complicato affrontare certi eventi e accettarli. Questo è l’arduo compito dei tuoi familiari, amici e tifosi, e qui ci sono anch’io. Il tuo compito è ...

