Cos’è e come si riscuote un bonifico postale domiciliato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel caso in cui di recente abbiate avuto a che fare con l’Inps o con qualche ente privato il quale vi deve una somma di denaro, potreste decidere in tutta libertà di riscuotere tale debito tramite la forma del bonifico domiciliato: scopri che cos’è e come funziona. Cos’è il bonifico domiciliato Servizio offerto da Poste Italiane, il bonifico domiciliato è uno strumento che esattamente come il bonifico postale o il vaglia postale consente di effettuare un trasferimento di denaro da un debitore ad un creditore che non deve essere per forza titolare di un conto corrente postale. Il bonifico ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel caso in cui di recente abbiate avuto a che fare con l’Inps o con qualche ente privato il quale vi deve una somma di denaro, potreste decidere in tutta libertà dire tale debito tramite la forma del: scopri che cos’è efunziona. Cos’è ilServizio offerto da Poste Italiane, ilè uno strumento che esattamenteilo il vagliaconsente di effettuare un trasferimento di denaro da un debitore ad un creditore che non deve essere per forza titolare di un conto corrente. Il...

