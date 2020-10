Contagi e ricoveri in ospedale | il netto peggioramento dell' ultima settimana 

Leggi su agi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Il monitoraggio indipendentea Fondazione GIMBE rileva nella settimana 30 settembre-6 ottobre, rispetto alla precedente, unincremento nel trend dei nuovi casi (17.252 vs 12.114) a fronte di un numero di poco superiore di casi testati (429.984 vs 394.396), oltre a un rilevante aumento del rapporto positivi/casi testati (4% vs 3,1%). Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (60.134 vs 50.630) e, sul fronte degli ospedali, aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (3.625 vs 3.048) e in terapia intensiva (319 vs 271). Continuano a salire, seppur lentamente, anche i decessi (155 vs 137). L'impennatasettimana In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: +18 (+13,1%) Terapia intensiva: +48 (+17,7%) Ricoverati ...