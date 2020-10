Con i BootCamp di Hell Raton e Mika, X Factor 2020 svela le categorie assegnate ai giudici (Di giovedì 8 ottobre 2020) X Factor 2020 entra nella seconda fase. Dopo le Audizioni, questa sera vedremo i BootCamp di Hell Raton e Mika. Saranno loro i primi giudici a cimentarsi con la fase dei BootCamp, mentre Emma Marrone e Manuel Agnelli saranno i protagonisti della puntata in onda giovedì 15 ottobre su Sky Uno e NOW TV. X Factor svelerà ufficialmente le categorie assegnate a ciascun giudice. Nella nuova fase di due puntate, infatti, ogni giudice sarà indipendente nella scelta dei concorrenti. Questa sera vedremo i BootCamp di Hell Raton e Mika che porteranno a svelare anche le categorie ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Xentra nella seconda fase. Dopo le Audizioni, questa sera vedremo idi. Saranno loro i primia cimentarsi con la fase dei, mentre Emma Marrone e Manuel Agnelli saranno i protagonisti della puntata in onda giovedì 15 ottobre su Sky Uno e NOW TV. Xsvelerà ufficialmente lea ciascun giudice. Nella nuova fase di due puntate, infatti, ogni giudice sarà indipendente nella scelta dei concorrenti. Questa sera vedremo idiche porteranno are anche le...

