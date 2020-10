Brasile e Psg in ansia per Neymar: problema alla schiena in allenamento (Di giovedì 8 ottobre 2020) Brasile e Paris Saint-Germain tremano: Neymar si sarebbe infortunato nel corso dell'ultimo allenamento con la propria Nazionale. L'attaccante brasiliano, in ritiro con la squadra verdeoro in vista delle gare di qualificazione per il Mondiale 2022, avrebbe interrotto la sessione con i compagni per un problema alla schiena.Neymar: ansia Brasile e psgCome scrive ESPN che riporta anche le parole del medico social del Brasile, Neymar si sarebbe infortunato nel corso dell'ultimo allenamento disputato dalla squadra nazionale brasiliana subendo un problema alla schiena. Da capire se si sia trattato di un colpo o di un qualcosa ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020)e Paris Saint-Germain tremano:si sarebbe infortunato nel corso dell'ultimocon la propria Nazionale. L'attaccante brasiliano, in ritiro con la squadra verdeoro in vista delle gare di qualificazione per il Mondiale 2022, avrebbe interrotto la sessione con i compagni per une psgCome scrive ESPN che riporta anche le parole del medico social delsi sarebbe infortunato nel corso dell'ultimodisputato dsquadra nazionale brasiliana subendo un. Da capire se si sia trattato di un colpo o di un qualcosa ...

