Boniek | “Milik? Situazione difficile | ma se qualche agente vuole speculare…”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente della Federcalcio polacca,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di Milik, messo fuori rosa dal Napoli. “Milik? Il fatto che non giocherà è un problema doppio. Non solo per lui, ma anche per il Napoli. Mi dispiace perché lui è un bravissimo ragazzo, ogni volta che ci ho parlato mi ha sempre detto di trovarsi bene a Napoli. Purtroppo, però, quando ci sono degli interessi especulare… è una, spero che si riuscirà a trovare un rimedio perché è tutto assurdo. È un bravo calciatore, spiace che fino a gennaio rimarrà escluso. Vedremo dopo le nazionali, magari si ...