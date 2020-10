Argentina, Scaloni: “Messi è felice di essere in nazionale, siamo contenti che sia rimasto al Barcellona” (Di giovedì 8 ottobre 2020) In occasione dei match per le qualificazioni ai Mondiali 2022, che vedranno l’Argentina impegnata contro Ecuador e Bolivia, il tecnico Lionel Scaloni ha potuto finalmente riabbracciare Lionel Messi, con il quale si era confrontato dopo che la sua situazione con il Barcellona si era risolta. “Leo è felice di essere in nazionale. Noi speravamo che la vicenda di mercato terminasse il prima possibile in modo che il calciatore iniziasse a mettersi in forma. Dal nostro punto di vista – ha aggiunto il ct dell’Albiceleste – credo sia un bene che Messi sia rimasto perché ha iniziato a giocare. Sulle decisioni personali preferiamo non esprimerci. Messi è sempre un attaccante, non penso che la sua posizione in campo sia cambiata al ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) In occasione dei match per le qualificazioni ai Mondiali 2022, che vedranno l’impegnata contro Ecuador e Bolivia, il tecnico Lionelha potuto finalmente riabbracciare Lionel Messi, con il quale si era confrontato dopo che la sua situazione con il Barcellona si era risolta. “Leo èdiin. Noi speravamo che la vicenda di mercato terminasse il prima possibile in modo che il calciatore iniziasse a mettersi in forma. Dal nostro punto di vista – ha aggiunto il ct dell’Albiceleste – credo sia un bene che Messi siaperché ha iniziato a giocare. Sulle decisioni personali preferiamo non esprimerci. Messi è sempre un attaccante, non penso che la sua posizione in campo sia cambiata al ...

