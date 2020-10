Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 8 ottobre 2020: una sorpresa speciale per Armando Incarnato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Uomini e Donne vedremo ancora una volta protagonista Armando Incarnato. Dopo aver conquistato la bionda Lucrezia, che tra il cavaliere campano e il tronista Gianluca ha deciso di corteggiare proprio il primo, passando dunque nel pattern del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiederà ad Armando di restare a centro studio. La conduttrice farà sapere al cavaliere partenopeo che c’è qualcuno che doveva dirgli qualcosa. Sta parlando di Sara, una dama con cui Armando era uscito qualche puntata fa. I due si erano trovati molto bene, avevano fatto lunghe chiamate e parlato di temi molto importante, ma una volta in studio il cavaliere, pur ammettendo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella nuovadivedremo ancora una volta protagonista. Dopo aver conquistato la bionda Lucrezia, che tra il cavaliere campano e il tronista Gianluca ha deciso di corteggiare proprio il primo, passando dunque nel pattern del trono over di, Maria De Filippi chiederà addi restare a centro studio. La conduttrice farà sapere al cavaliere partenopeo che c’è qualcuno che doveva dirgli qualcosa. Sta parlando di Sara, una dama con cuiera uscito qualchefa. I due si erano trovati molto bene, avevano fatto lunghe chiamate e parlato di temi molto importante, ma una volta in studio il cavaliere, pur ammettendo ...

