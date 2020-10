A 17 anni è alta oltre due metri, Maci Currin infrange due Guinness World Record in un colpo solo [FOTO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il padre è alto due metri, la madre quasi un metro e 75: non sorprende che la figlia di questa coppia sia alta. Ma Maci Currin è molto alta: a 17 anni questa ragazza di Austin, Texas, misura 2 metri e 8 centimetri e i medici dicono che deve ancora crescere. In pratica con le sole gambe, Maci copre il 60 per cento dell’altezza della mamma. Grazie alla sua altezza ha infranto due Guinness World Record in un colpo solo: oltre ad essere la donna con le gambe piu’ lunghe al mondo (le sue misurano circa 135 centimetri), Maci vince il titolo anche come minorenne con questa ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il padre è alto due, la madre quasi un metro e 75: non sorprende che la figlia di questa coppia sia. Maè molto: a 17questa ragazza di Austin, Texas, misura 2e 8 centie i medici dicono che deve ancora crescere. In pratica con le sole gambe,copre il 60 per cento dell’altezza della mamma. Grazie alla sua altezza ha infranto duein unad essere la donna con le gambe piu’ lunghe al mondo (le sue misurano circa 135 centi),vince il titolo anche come minorenne con questa ...

