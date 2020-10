Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 9:35 UMBERTO VERINI BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAINIAMO DALLA A 1NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI PASSIAMO ALLA PONTINA SULLA QUALE NUOVAMENTE UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO PROVOCA CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE SUL GRA SI RALLENTA IN ESTERNA TRAFIUMICINO E APPIA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI SALONE E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ASI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI IN NUOVAMENTE IN ENTRATA ASTESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA QUESTA ...