Valorant | ecco la nuova mappa Icebox

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Riot Games ha appena rilasciato il trailer dove presenta ladal nomeche verrà resa pubblica come parte dell’Atto 3. Si tratta di unagrande ed espansiva che si sviluppa attorno ad un relitto di una nave e con in lontananza un fianco di una nave adagiata su un cumulo di ghiaccio. Per la prima volta in questasarà presente una zipline che potrà rendere lo scenario avvincente o forse un po’ caotico e difficoltoso. Solamente giocando potremo sapere se sarà utile o meno. Tornando al gioco di, questa è la quintadisponibile e verrà lanciata a patire dal Atto 3. Ma quando verrà rilasciato? Il giorno 13 ottobre! Un giorno sicuramente da segnare in ...