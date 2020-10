Uomini e Donne oggi, Gemma in lacrime: una sorpresa deludente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata, registrata lo scorso 25 settembre. La registrazione prende inizio con il solito sfogo di Gemma Galgani. Il videoclip mostra la dama torinese profondamente dispiaciuta, subito dopo la fine della scorsa puntata. Paolo ha scelto di chiudere la loro conoscenza, certo che i loro caratteri … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)va in onda una nuova puntata, registrata lo scorso 25 settembre. La registrazione prende inizio con il solito sfogo diGalgani. Il videoclip mostra la dama torinese profondamente dispiaciuta, subito dopo la fine della scorsa puntata. Paolo ha scelto di chiudere la loro conoscenza, certo che i loro caratteri … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Sempre dalla parte delle nostre donne e uomini in divisa, dalla parte dell'ordine e della legalità. - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli operatori di #polizia aggrediti e feriti durante servizi di prevenzione e… - carlosibilia : Ho scelto di stare al fianco dei candidati alla carica di sindaco perché sono convinto che, in politica, la sintesi… - callmelalaland : RT @planisferiale: comunque mi viene troppo da notare come le donne hanno sempre lottato e continuano tuttora a lottare per cambiare questa… - esmeraldarizzi : La #rassegnastampa di genere del #7ottobre • Interviste: 20 a uomini, 4 a donne • Editoriali/commenti: 64 in tot… -