Una 17enne di Altamura e un 19enne di Gravina in Puglia morti nell’incidente con l’auto in fiamme I due ragazzi erano nell' utilitaria incendiatasi per lo scontro in Terra di Bari | sulla strada statale con un suv il cui conducente è ferito

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due amici in macchina. Lei di, laAngela Centonze. Lui diin: Domenico Angelastro,. Percorreva, la Fiat 600, la96 che collega le due città. Lofrontale con un suv ha originato un incendio dell’i cui due occupanti sono. Incidente avvenuto ieri sera per cause da dettagliare, ildel suv; rimasto. L'articolo Unadie undiin’incidente con l’auto in...