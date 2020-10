Un protocollo non salverà il calcio. Se vuole sopravvivere, sborsi i soldi per una bolla modello Nba (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il modo più rapido, in una crisi, per raggiungere il fallimento è attendere gli eventi piuttosto che adattarvisi. L’adattamento, in economia, si traduce con investimento. Con spesa. Sono mesi che leggiamo ovunque una valanga di inutili domande retoriche: “È questa la scuola che vogliamo? È questo il lavoro che vogliamo? È questo il calcio che vogliamo?”. Le domande mal poste sono peggiori di quelle di difficile soluzione: una domanda inutile è un pericolo perché è illusoria e le illusioni non controllate – quelle cioè di cui non si ha una razionale contezza – portano al disastro. Siamo in una pandemia. I contagi sono molto elevati. Dobbiamo mettere in sicurezza la vita delle nostre comunità, il che spesso significa la vita degli altri che ci sono attorno. L’economia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il modo più rapido, in una crisi, per raggiungere il fallimento è attendere gli eventi piuttosto che adattarvisi. L’adattamento, in economia, si traduce con investimento. Con spesa. Sono mesi che leggiamo ovunque una valanga di inutili domande retoriche: “È questa la scuola che vogliamo? È questo il lavoro che vogliamo? È questo ilche vogliamo?”. Le domande mal poste sono peggiori di quelle di difficile soluzione: una domanda inutile è un pericolo perché è illusoria e le illusioni non controllate – quelle cioè di cui non si ha una razionale contezza – portano al disastro. Siamo in una pandemia. I contagi sono molto elevati. Dobbiamo mettere in sicurezza la vita delle nostre comunità, il che spesso significa la vita degli altri che ci sono attorno. L’economia ...

