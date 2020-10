Torture in carcere dai secondini | il racconto del detenuto

La7tv : #omnibus Il giornalista Nello Trocchia racconta la sua inchiesta nelle #carceri italiani dove il perpetrarsi di vio… - ellabaffoni : RT @unoscribacchino: Torture nel carcere di Viterbo, un detenuto denuncia: 'Mi hanno squagliato plastica sulle dita'. Solo lo scorso genna… - Mariodarkmatter : RT @unoscribacchino: Torture nel carcere di Viterbo, un detenuto denuncia: 'Mi hanno squagliato plastica sulle dita'. Solo lo scorso genna… - Labatarde2 : RT @unoscribacchino: Torture nel carcere di Viterbo, un detenuto denuncia: 'Mi hanno squagliato plastica sulle dita'. Solo lo scorso genna… - CarlaRi13 : RT @unoscribacchino: Torture nel carcere di Viterbo, un detenuto denuncia: 'Mi hanno squagliato plastica sulle dita'. Solo lo scorso genna… -

Ultime Notizie dalla rete : Torture carcere

Fanpage.it

La galera non è certo un luogo piacevole, ma le torture in carcere non sono ammissibili, considerato come i penitenziaria siano considerati istituti di correzione e non luoghi bui dove non uscirne ...Per ore i detenuti erano costretti ad ascoltare in piedi Baby Shark: ora le guardie carcerarie sono imputate per tortura e cospirazione.