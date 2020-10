Tina Cipollari manipola il pubblico | Minacce dirette dietro le quinte di Uomini e Donne (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tina Cipollari cerca in tutti i modi di avere consensi all’interno dello studio arrivando a manipolare il pubblico ma soprattutto a minacciarlo. Di cosa stiamo parlando? L’opinionista di Uomini e Donne odia perdere ma ancor di più ritrovarsi le critiche di Gemma Galgani insieme all’appoggio del pubblico. Proprio per questo, durante la puntata di oggi … L'articolo Tina Cipollari manipola il pubblico Minacce dirette dietro le quinte di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020)cerca in tutti i modi di avere consensi all’interno dello studio arrivando are ilma soprattutto a minacciarlo. Di cosa stiamo parlando? L’opinionista diodia perdere ma ancor di più ritrovarsi le critiche di Gemma Galgani insieme all’appoggio del. Proprio per questo, durante la puntata di oggi … L'articoloillediproviene da www.meteoweek.com.

_Stiloso_ : @alientwin13 Non cambia, di fatto Tina Cipollari era famosa ancora prima che uscisse Gemma. Se Gemma ha ora un alta… - red_quark : @Deliriously_ non c'è limite al livello spazzatura delle trasmissioni targate mariadefilippi mediaset ; anzi no , s… - infoitcultura : Giulia De Lellis piace al pubblico | La rivelazione di Tina Cipollari sull’influencer - infoitcultura : Tina Cipollari parla di Giulia De Lellis, come la definisce e cosa ne pensa di lei come influencer - artee_passione : @martiemme_ @uominiedonne Tina Cipollari hai rotto i zebedei!!!!! Chiudi quella bocca non riesco più a seguire la puntata -