Temptation Island, scatta il bacio tra Alberto e la tentatrice: la rabbia di Speranza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Situazione sempre più critica per Alberto e Speranza a Temptation Island. Il ragazzo è sempre più preso dalla tentatrice Nunzia a tal punto da arrivare ad atteggiamenti intimi in piscina assieme a lei. La fidanzata è sempre più delusa dal suo comportamento e alcuni video la portano ad acquisire maggiori consapevolezze. Alberto vicinissimo a Nunzia: bacio sfiorato Alberto e Speranza sono sempre più distanti. 16 anni di relazione messi in discussione su un banco di prova di indubbia difficoltà quale è Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti della coppia è a un bivio, ma ad oggi sembra molto più concreta la strada che porta alla ...

