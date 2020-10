Scuola – Nanni: i contratti delle precarie non si toccano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scuola – Nanni: i contratti delle precarie non si toccano – “Mi arrivano notizie di lettere inviate dagli uffici capitolini in cui si invitano le lavoratrici precarie della Scuola che hanno contratti in corso fino a fine anno a presentarsi per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con la motivazione del venir meno della necessità. Se il Comune di Roma pensa di poter rescindere unilateralmente il contratto delle insegnanti e delle educatrici lo porteremo in tribunale”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. “Premesso che parliamo di contratti a tempo determinato di pochi mesi e considerato che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020): inon si– “Mi arrivano notizie di lettere inviate dagli uffici capitolini in cui si invitano le lavoratricidellache hannoin corso fino a fine anno a presentarsi per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con la motivazione del venir meno della necessità. Se il Comune di Roma pensa di poter rescindere unilateralmente il contrattoinsegnanti eeducatrici lo porteremo in tribunale”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio. “Premesso che parliamo dia tempo determinato di pochi mesi e considerato che ...

PESCARA – Oggi in Abruzzo si sono verificati 37 nuovi casi di persone contagiate al coronavirus. I positivi di oggi hanno età compresa tra 14 e 87 anni. Di queste ben 17 in provincia di Pescara, poi ...

CORONAVIRUS: NELL’AQUILANO TIMORI NELLE SCUOLE, TRE CLASSI IN QUARANTENA

L’AQUILA – In una giornata in cui il coronavirus ha fatto registrare altri 49 casi in Abruzzo, sebbene su un numero imponente di tamponi (2.498), crescono le preoccupazioni per quanto sta accadendo al ...

