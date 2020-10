Meteo Italia: veloce perturbazione in transito, poi anticiclone. Ma non durerà (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ampia circolazione depressionaria sull’Europa Settentrionale riesce ancora ad influenzare il Meteo sull’Italia attraverso una nuova perturbazione, l’ultima della serie. Il fronte è inserito in un cavo d’onda, con l’approfondimento di un relativo minimo di pressione al suolo tra Balcani ed Adriatico. Correnti sostenute nord-occidentali in quota sospingono la perturbazione, che si trova già al Centro-Sud dove si mostra un po’ più attiva con rovesci e temporali maggiormente significativi lungo la fascia tirrenica, il tutto in un contesto caratterizzato da un generale rinforzo del vento. Evoluzione Meteo mercoledì 7 Ottobre, con il fronte in transito sull’ItaliaIl Meteo nel ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ampia circolazione depressionaria sull’Europa Settentrionale riesce ancora ad influenzare ilsull’attraverso una nuova, l’ultima della serie. Il fronte è inserito in un cavo d’onda, con l’approfondimento di un relativo minimo di pressione al suolo tra Balcani ed Adriatico. Correnti sostenute nord-occidentali in quota sospingono la, che si trova già al Centro-Sud dove si mostra un po’ più attiva con rovesci e temporali maggiormente significativi lungo la fascia tirrenica, il tutto in un contesto caratterizzato da un generale rinforzo del vento. Evoluzionemercoledì 7 Ottobre, con il fronte insull’Ilnel ...

