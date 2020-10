Mercato Juve | svolta Khedira | addio con tradimento in arrivo?

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samidiceallantus? Una telenovela che sta andando avanti da ormai settimane e settimane, senza però trovare una reale via d’uscita. Senza l’accordo la rescissione non si fa, questo lo abbiamo capito grazie a tutte le ultime notizie della, che hanno seguito passo passo gli step di questa faticosa trattativa che ha tenuto con le mani legate i dirigenti bianconeri per tutto il periodo di. Il tedesco, infatti, si sarebbe detto favorevole a salutare la Continassa solamente a fronte di una cospicua somma di denaro, pari allo stipendio da 6,5 milioni di euro che incasserebbe rispettando il suo contratto con la Vecchia Signora, in scadenza il prossimo giugno. Fabio Paratici e soci, però, avrebbero detto no e l’ex Real Madrid è così ...

forumJuventus : L’uomo mercato della Juve ???? - forumJuventus : Juve non solo ringiovanita, dopo questa sessione di mercato il monte ingaggio è diminuito di circa 50 mln ??… - forumJuventus : ?? Che voto date al mercato della Juve? ?? Si poteva fare di più? Dite la VoStra! ?? - Oden232323 : @runner_ac @SimoneAvsim LA JUVE HA SPESO MOLTO DI PIU E HA UN MONTE INGAGGI QUASI TRIPLO con un fatturato 1,5 volte… - barman_73 : RT @forumJuventus: ?? Mercato chiuso, ecco la Juve 20/21 ?? Qual è il VoStro XI ideale? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve

Secondo il Corriere della Sera, l’Asl non avrebbe motivato in modo adeguato l’impedimento al Napoli di viaggiare per Torino in vista della partita contro la Juventus ... E' stato un mercato difficile, ...Come riporta Catalunya Radio, il calciatore del Barcellona e il club bianconero starebbero trattando per il prossimo anno ...