Massimo Galli: “La seconda ondata arriverà se si ripresenterà un nuovo focolaio senza controllo" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C’è una grande confusione nell’interpretare i provvedimenti previsti dal nuovo Dpcm. L’infettivologo Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e professore all’Università statale, che ha appena avuto una meritata nomination per l’Ambrogino d’oro, una benemerenza del Comune di Milano, fa il punto in una intervista al Corriere della Sera. “La seconda ondata arriverà se si ripresenterà un nuovo focolaio senza controllo. Ma un secondo lockdown è assolutamente da evitare per le implicazioni che avrebbe sulle possibilità di ripresa e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C’è una grande confusione nell’interpretare i provvedimenti previsti dalDpcm. L’infettivologo, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e professore all’Università statale, che ha appena avuto una meritata nomination per l’Ambrogino d’oro, una benemerenza del Comune di Milano, fa il punto in una intervista al Corriere della Sera. “La; se si; un. Ma un secondo lockdown è assolutamente da evitare per le implicazioni che avrebbe sulle possibilità di ripresa e ...

