L'ultima offerta tedesca: una manciata di miliardi per cedere sui diritti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutto ruota, come sempre, intorno ai soldi. L’ultima proposta inviata dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio dell’Ue mette sul piatto un massimo di nove miliardi per convincere l’Europarlamento e sbloccare i negoziati iniziati ad agosto sul bilancio dell’Ue. Troppo pochi. E, soprattutto, non vengono introdotte sanzioni economiche per i Paesi che non rispettano gli standard democratici dell’Ue. L’ambasciatore Michael Clauss ha inviato al presidente della Commissione Bilancio dell’Europarlamento Van Overtveldt una lettera in vista del settimo round di negoziati con il Consiglio e la Commissione Ue. Il tempo stringe, la pandemia avanza e lo spettro di un nuovo lockdown spaventa le capitali europee. E, com’è noto, il Recovery Fund che alcuni Paesi - Italia in primis - aspettano ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutto ruota, come sempre, intorno ai soldi. L’proposta inviata dalla presidenza di turnodel Consiglio dell’Ue mette sul piatto un massimo di noveper convincere l’Europarlamento e sbloccare i negoziati iniziati ad agosto sul bilancio dell’Ue. Troppo pochi. E, soprattutto, non vengono introdotte sanzioni economiche per i Paesi che non rispettano gli standard democratici dell’Ue. L’ambasciatore Michael Clauss ha inviato al presidente della Commissione Bilancio dell’Europarlamento Van Overtveldt una lettera in vista del settimo round di negoziati con il Consiglio e la Commissione Ue. Il tempo stringe, la pandemia avanza e lo spettro di un nuovo lockdown spaventa le capitali europee. E, com’è noto, il Recovery Fund che alcuni Paesi - Italia in primis - aspettano ...

TuttoMercatoWeb : TMW - L'ultima offerta del PSG per Skriniar: prestito con diritto di riscatto a 45 milioni. No dell'Inter - AlfredoPedulla : #Milan, ultima offerta per #kabak. Alternativa resta #Rudiger come già spiegato @tvdellosport - IlGiannon : RT @HuffPostItalia: L'ultima offerta tedesca: una manciata di miliardi per cedere sui diritti - HuffPostItalia : L'ultima offerta tedesca: una manciata di miliardi per cedere sui diritti - EmmeEmm_ : @ale_taia 14.50 ultima offerta -

Ultime Notizie dalla rete : ultima offerta Iliad nasconde le offerte meno costose! Ecco come trovarle sul sito e attivarle Hardware Upgrade Parma, Valenti si presenta: "Mi ispiro a Otamendi, avevo molte offerte"

Il nuovo difensore crociato: "Bruno Alves e Iacoponi mi hanno detto di stare tranquillo e di allenarmi con calma. Serie A? Torneo difficile". Lucarelli: "Il mercato è assolutamente chiuso, ringrazio i ...

Il 9 ottobre ad Arezzo l’ultima testimonianza di Liliana Segre ai giovani e alle scuole

L'evento si svolgerà a Rondine, sede dell'organizzazione internazionale impegnata da oltre 20 anni nella formazione di giovani leader di pace ...

Il nuovo difensore crociato: "Bruno Alves e Iacoponi mi hanno detto di stare tranquillo e di allenarmi con calma. Serie A? Torneo difficile". Lucarelli: "Il mercato è assolutamente chiuso, ringrazio i ...L'evento si svolgerà a Rondine, sede dell'organizzazione internazionale impegnata da oltre 20 anni nella formazione di giovani leader di pace ...