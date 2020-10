Le ruspe della polizia locale nel 'compound della droga' di Marghera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa mattina la polizia locale di Venezia è intervenuta con le ruspe nel piccolo insediamento di via Banchina dei Molini a Marghera dove venerdì pomeriggio gli agenti, in versione 'militare', hanno ... Leggi su veneziatoday (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa mattina ladi Venezia è intervenuta con lenel piccolo insediamento di via Banchina dei Molini adove venerdì pomeriggio gli agenti, in versione 'militare', hanno ...

emergenzavvf : Escavatori e ruspe dei #vigilidelfuoco ancora al lavoro per rimuovere fango e detriti dalle strade della Valle Arro… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, prosegue il lavoro dei 400 #vigilidelfuoco nelle province di #Cuneo, #Vercelli e #Novara. Nell… - veneziatoday : Le ruspe della polizia locale nel 'compound della droga' di Marghera - franconemarisa : RT @emergenzavvf: Escavatori e ruspe dei #vigilidelfuoco ancora al lavoro per rimuovere fango e detriti dalle strade della Valle Arroscia,… - LaMiki72 : RT @emergenzavvf: Escavatori e ruspe dei #vigilidelfuoco ancora al lavoro per rimuovere fango e detriti dalle strade della Valle Arroscia,… -

Ultime Notizie dalla rete : ruspe della Le ruspe della polizia locale nel "compound della droga" di Marghera VeneziaToday A Nardò un idroscalo al posto del Giardino della Memoria, un sopravvisuto all'Olocausto: "Non dissacrate questo simbolo"

Il progetto del sindaco Mellone, un passato in Casapound e ora sostenitore di Emiliano: una stazione per idrovolanti al posto del giardino nato per non ...

A Nardò un idroscalo nel Giardino della Memoria, un sopravvisuto all'Olocausto: "Non dissacrate questo simbolo"

Ma vi prego: il Giardino della Memoria non dovrebbe essere dissacrato ... poi sono passati a marciare. I loro eredi invocano la ruspa, ma nessuno si era mai spinto a tanto: rimuovere la memoria ...

Il progetto del sindaco Mellone, un passato in Casapound e ora sostenitore di Emiliano: una stazione per idrovolanti al posto del giardino nato per non ...Ma vi prego: il Giardino della Memoria non dovrebbe essere dissacrato ... poi sono passati a marciare. I loro eredi invocano la ruspa, ma nessuno si era mai spinto a tanto: rimuovere la memoria ...