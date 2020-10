Laura Tecce confessa i politici su Rai2: 'Con me qualcuno si è commosso' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ' Onorevoli Confessioni ' è il nuovo programma di Rai2 in onda a partire dall'8 ottobre a mezzanotte, condotto da Laura Tecce, che svela il lato nascosto di alcuni dei politici italiani più conosciuti. Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ' Onorevoli Confessioni '; il nuovo programma diin onda a partire dall'8 ottobre a mezzanotte, condotto da, che svela il lato nascosto di alcuni deiitaliani più conosciuti.

Parte giovedì 8 ottobre a mezzanotte “Onorevoli Confessioni”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Laura Tecce. Svelerà al grande pubblico il lato nascosto di alcuni dei politici italiani più ...

Su Rai2 "Seconda Linea", ogni giovedì l'approfondimento settimanale di prima serata

Una nuova finestra sull'attualità si apre su Rai2, in prima serata, ogni giovedì: "Seconda linea", approfondimento settimanale condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani con Francesca Parisella.

