"La Ferragni aspetta una femminuccia". Ma l'indiscrezione fa infuriare Chiara - (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novella Toloni Il settimanale Oggi ha annunciato, in esclusiva, il sesso del secondo figlio di Fedez e Chiara Ferragni e l'influencer è sbottata sui social network Le notizie in esclusiva si sa piace sempre darle ai diretti interessati. Ma questa volta Fedez e Chiara Ferragni potrebbero essere stati battuti sul tempo. Il settimanale Oggi ha rivelato, in esclusiva, che la coppia è in attesa di una bambina. E la notizia, che sembrerebbe essere più di un sussurro di corridoio, ha indispettito non poco la futura mamma. L'influencer, infatti, ha affidato ai social network un messaggio seccato sull'indiscrezione trapelata nelle ultime ore. Solo una settimana fa i Ferragnez hanno annunciato il lieto evento con un tenero post. L'onore di confermare l'attesa del secondo figlio ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novella Toloni Il settimanale Oggi ha annunciato, in esclusiva, il sesso del secondo figlio di Fedez ee l'influencer è sbottata sui social network Le notizie in esclusiva si sa piace sempre darle ai diretti interessati. Ma questa volta Fedez epotrebbero essere stati battuti sul tempo. Il settimanale Oggi ha rivelato, in esclusiva, che la coppia è in attesa di una bambina. E la notizia, che sembrerebbe essere più di un sussurro di corridoio, ha indispettito non poco la futura mamma. L'influencer, infatti, ha affidato ai social network un messaggio seccato sull'trapelata nelle ultime ore. Solo una settimana fa i Ferragnez hanno annunciato il lieto evento con un tenero post. L'onore di confermare l'attesa del secondo figlio ...

artbymars : ho un problema se dico che chiara ferragni aspetta una bambina e io già la immagino in età adolescenziale con le co… - Italia_Notizie : 'La Ferragni aspetta una femminuccia'. Ma l'indiscrezione fa infuriare Chiara - ccanggg : chiara ferragni aspetta una femmina e io già mi immagino leone versione fratello maggiore protettivo e mi viene da piangere - queenalicee_ : chiara ferragni aspetta una bimba???? - essereromano : Non ho capito come avete capito che la ferragni aspetta una femmina? -