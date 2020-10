Juventus, segnalati calciatori in Procura: “Rotto protocollo Coronavirus” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Juventus ha rotto il protocollo Coronavirus. Una beffa per Andrea Agnelli che, nella vicenda che ha portato il Napoli a non partire in vista della gara di Serie A contro i bianconeri, aveva dichiarato quanto la sua società fosse scrupolosamente osservante della bolla, creata ad hoc, per evitare ulteriori contagi virali. Sabato, infatti, due persone costantemente in contatto con i campioni d’Italia (non tesserati) erano stati trovati positivi al Covid-19 e tutta la squadra era terminata in isolamento fiduciario. Con l’avvento degli impegni con le Nazionali, però, diversi calciatori juventini hanno risposto alla chiamata dei rispettivi C.T. interrompendo, di fatto, il periodo d’isolamento imposto dalla bolla. La società ha allertato l’Asl di Torino che, adesso, dovrà trasmettere i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha rotto ilCoronavirus. Una beffa per Andrea Agnelli che, nella vicenda che ha portato il Napoli a non partire in vista della gara di Serie A contro i bianconeri, aveva dichiarato quanto la sua società fosse scrupolosamente osservante della bolla, creata ad hoc, per evitare ulteriori contagi virali. Sabato, infatti, due persone costantemente in contatto con i campioni d’Italia (non tesserati) erano stati trovati positivi al Covid-19 e tutta la squadra era terminata in isolamento fiduciario. Con l’avvento degli impegni con le Nazionali, però, diversijuventini hanno risposto alla chiamata dei rispettivi C.T. interrompendo, di fatto, il periodo d’isolamento imposto dalla bolla. La società ha allertato l’Asl di Torino che, adesso, dovrà trasmettere i ...

