Juventus, cambiano i compensi della dirigenza: aumento per Paratici

L'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti della Juventus ha fatto registrare dei dati in calo, e parzialmente preoccupanti. I bianconeri, oltre ad aver avuto un rosso di quasi 90 milioni di euro, ha fatto evidenziare una perdita netta di 221 milioni di euro rispetto l'esercizio precedente. Ad analizzare i dati, e a fornirne un approfondimento, è Il Sole 24 Ore, testata specializzata nel settore economico-finanziario. L'effetto del Covid-19 sulle casse juventine si è quindi fatto sentire, come per anche altri club e società del paese. Ma dopo il taglio degli stipendi effettuato in primavera, in accordo con i giocatori, si sono evidenziate anche delle variazioni riguardo i compensi dei vertici della dirigenza della ...

Il calciomercato ha cambiato gli equilibri della Serie A?

La Juventus rimane favorita per lo scudetto? L'Inter ha colmato il gap? E il Napoli dove può arrivare? Proviamo a capirlo ...

