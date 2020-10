In forte rialzo la Borsa di New York (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Seduta tonica per la Borsa di Wall Street che conferma la buona impostazione dell’avvio, con gli investitori che scommettono sul nuovo piano di stimoli fiscali annunciato nei mesi scorsi dal presidente Trump, nonostante il dietro front degli ultimi giorni. L’inquilino della Casa Bianca dopo aver annunciato che il pacchetto di aiuti sarebbe stato realizzato solo dopo il voto del 3 novembre, ha rettificato in parte l’annuncio lasciando spazio a una possibile manovra nelle prossime settimane. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dell’1,85%; sulla stessa linea, avanza con forza l’S&P-500, che continua gli scambi a 3.418 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,94%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell’S&P 100 (+1,73%). In luce sul listino ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Tele) – Seduta tonica per ladi Wall Street che conferma la buona impostazione dell’avvio, con gli investitori che scommettono sul nuovo piano di stimoli fiscali annunciato nei mesi scorsi dal presidente Trump, nonostante il dietro front degli ultimi giorni. L’inquilino della Casa Bianca dopo aver annunciato che il pacchetto di aiuti sarebbe stato realizzato solo dopo il voto del 3 novembre, ha rettificato in parte l’annuncio lasciando spazio a una possibile manovra nelle prossime settimane. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra undell’1,85%; sulla stessa linea, avanza con forza l’S&P-500, che continua gli scambi a 3.418 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,94%); con analoga direzione, ottima la prestazione dell’S&P 100 (+1,73%). In luce sul listino ...

CentralChartsIT : $BABA #ALIBABAHOLDING - 1H: Attualmente la tendenza rialzista è molto forte per ALIBABA GROUP HOLDING. Fino a quand… - CentralChartsIT : $BSS #BIESSE - Giornaliero: @biesse Attualmente la tendenza rialzista è molto forte per BIESSE. Fino a quando il co… - infoiteconomia : In forte rialzo la Borsa di New York - EllePi0402 : RT @Banca_MPS: Ieri chiusura positiva per le borse, con un forte rialzo dei tassi #USA. Valute emergenti in recupero grazie alla debolezza… - CentralChartsIT : $EURTRY #EURTRY - Giornaliero: Attualmente la tendenza rialzista è molto forte per EUR/TRY. Fino a quando il corso… -