Il deputato che si ritrova con 100 multe da pagare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ciro Maschio, deputato di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio comunale di Verona, si trova con oltre 100 multe stradali non pagate in 19 mesi per un totale di 16mila euro. Ma la sua versione ... Leggi su today (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ciro Maschio,di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio comunale di Verona, si trova con oltre 100stradali non pagate in 19 mesi per un totale di 16mila euro. Ma la sua versione ...

cocchi2a : RT @Grand_Battery: Ma @FrancoBechis ha scritto qualcosa sulla porcheria per cui è accusato il suo padrone?Qui ci sono minacce mafiose verso… - Giusylo3 : RT @Grand_Battery: Ma @FrancoBechis ha scritto qualcosa sulla porcheria per cui è accusato il suo padrone?Qui ci sono minacce mafiose verso… - Today_it : Il deputato che si ritrova con 100 multe da pagare - shiwasekitai : RT @Grand_Battery: Ma @FrancoBechis ha scritto qualcosa sulla porcheria per cui è accusato il suo padrone?Qui ci sono minacce mafiose verso… - CavaleraDaniele : @GiancarloDeRisi A parte che per me questo dovrebbero metterlo a Guantanamo. Ma dove sta il problema del conflitto… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato che Il deputato che si ritrova con 100 multe da pagare Today.it Oggi il Cdm per la proroga dello stato di emergenza

Ieri, alla Camera dei Deputati, per ben due volte è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza per l'assenza dei parlamentari che appoggiano l'esecutivo, molti dei quali in quarantena.

Nuovo Dpcm, slittano le misure anti Covid. Il governo pensa a una stretta

Il Covid-19 colpisce anche il governo e la maggioranza. Non con nuovi contagi, ma per effetto della quarantena fiduciaria imposta a 41 deputati dopo che Ricardo Merlo e Beatrice Lorenzin lunedì sono ...

Il cardinale Re battezza il partito cattolico

Rete bianca, Fondazione don Gnocchi, Assisi Domani, Centro De Gasperi, Nuova Camaldoli, Popolari, Gruppo La Pira, Unione giuristi cattolici, Fuci (universitari cattolici), e così via ...

Ieri, alla Camera dei Deputati, per ben due volte è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza per l'assenza dei parlamentari che appoggiano l'esecutivo, molti dei quali in quarantena.Il Covid-19 colpisce anche il governo e la maggioranza. Non con nuovi contagi, ma per effetto della quarantena fiduciaria imposta a 41 deputati dopo che Ricardo Merlo e Beatrice Lorenzin lunedì sono ...Rete bianca, Fondazione don Gnocchi, Assisi Domani, Centro De Gasperi, Nuova Camaldoli, Popolari, Gruppo La Pira, Unione giuristi cattolici, Fuci (universitari cattolici), e così via ...