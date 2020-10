Fidanzati uccisi a Lecce, il cappellano incontra l'assassino: «Stanco e pentito, non sembra un mostro» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si sono incontrati per la prima volta venerdì mattina. Don Sandro d'Elia, il cappellano del carcere di Borgo San Nicola, ha voluto portare, secondo quella che è la sua missione, un... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si sonoti per la prima volta venerdì mattina. Don Sandro d'Elia, ildel carcere di Borgo San Nicola, ha voluto portare, secondo quella che è la sua missione, un...

MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi, l'assassino confessa: sono stato io - MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, arrestato il presunto assassino #lecce - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fidanzati uccisi a Lecce, il cappellano incontra l'assassino: «Stanco e pentito, non sembra un mostro» - Notiziedi_it : Fidanzati uccisi a Lecce, il cappellano incontra l'assassino: «Stanco e pentito, non sembra un mostro» - ilmessaggeroit : Fidanzati uccisi a Lecce, il cappellano incontra l'assassino: «Stanco e pentito, non sembra un mostro» -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati uccisi Fidanzati uccisi a Lecce, il cappellano incontra l'assassino: «Stanco e pentito, non sembra un mostro» Il Messaggero La mamma ammette: “Ho guardato il mio uomo massacrare mio figlio”

Una mamma accusata di negligenza e concorso in omicidio ha ammesso di non essere riuscita a fermare il fidanzato per paura.

Bassano, piano per uccidere i genitori: «Il ragazzino non è coinvolto»

A volere la morte di mamma e papà sarebbe stata solo la quindicenne, ora seguita da psicologi e già tornata a scuola. Al vaglio un coinvolgimento di terzi ...

Una mamma accusata di negligenza e concorso in omicidio ha ammesso di non essere riuscita a fermare il fidanzato per paura.A volere la morte di mamma e papà sarebbe stata solo la quindicenne, ora seguita da psicologi e già tornata a scuola. Al vaglio un coinvolgimento di terzi ...