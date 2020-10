Federica Pellegrini esce allo scoperto con Matteo Giunta dopo una serata romantica

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)sembrano non avere più voglia di nascondersi.anni di voci sulla loro relazione, il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia mentre trascorrevano unacena a due in un ristorante stellato, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene. Al termine della cena poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti. Secondo alcuni, la relazione tra lae il suo inseparabile coach sarebbe iniziata nel 2017: un’amicizia speciale che avrebbe causato la fine della love story tra la nuotatrice e Filippo Magnini.